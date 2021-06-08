Хлои Кардашьян сравнили с инопланетянкой, и звезда ответила обидчице

Известная американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян снялась со своей дочкой в рекламе компании, которая занимается лечением мигрени, и этот ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Блогер Марша Купе, позиционирующая себя феминисткой, написала критический пост в Twitter об этой рекламе, высмеяв внешний вид светской львицы.

«Показывает ли данное исследование, что чем больше кто-то подвергается пластической хирургии, тем выше вероятность, что он страдает мигренью? Какая фармацевтическая компания выбирает в качестве своего представителя человека, перенесшего столько пластических операций, что он выглядит как инопланетянин?» — удивилась женщина в публичном пространстве.

36-летняя Хлои не стала молчать и культурно ответила на эту нападку в той же социальной сети.

«Извините, если вы восприняли это так. У вас есть полное право заблокировать меня. Я же пытаюсь помочь многим, кто молча страдает. Вы имеете полное право на личное мнение. Так же, как и я на свое. И я не думаю, что вам следует называть себя феминисткой, если вы неспровоцированно нападаете на женщину», — написала младшая сестра Ким Кардашьян.

sorry you feel that way. You have every right to block/mute me. I am trying to help many out there who suffer in silence. I R completely entitled to your opinions. Just as I am mine. I don’t think you should refer to yourself as a feminist if you are attacking a woman unprovoked — Khloé (@khloekardashian) June 7, 2021

Добавим, что за последние годы внешность Хлои, действительно, значительно поменялась. И речь не только о ее экспериментах с волосами. По фотографиям звезды разных лет видно, что она подогнала свое лицо под общепринятые стандарты красоты, уменьшив нос и подбородок, увеличив губы и убрав лишний жир со щек. Также на ее лице трудно найти хоть одну морщинку, что намекает на использование ботокса. И это не говоря уже про растиражированную в Сети информацию о пластике груди и увеличении ягодиц женщины.

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