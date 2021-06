Хлои Кардашьян сравнили с инопланетянкой, и звезда ответила обидчице

Известная американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян снялась со своей дочкой в рекламе компании, которая занимается лечением мигрени, и этот ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Блогер Марша Купе, позиционирующая себя феминисткой, написала критический пост в Twitter об этой рекламе, высмеяв внешний вид светской львицы.

36-летняя Хлои не стала молчать и культурно ответила на эту нападку в той же социальной сети.

sorry you feel that way. You have every right to block/mute me. I am trying to help many out there who suffer in silence. I R completely entitled to your opinions. Just as I am mine. I don’t think you should refer to yourself as a feminist if you are attacking a woman unprovoked

