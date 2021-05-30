Оставаться молодой: какие процедуры для лица могут делать Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Если сравнить фотографии Кейт Миддлтон, сделанные сейчас и год назад, разница в них колоссальная. В прошлом году лоб герцогини был в морщинах, а под глазами имелись мешки. На последних снимках она выглядит свежо и гораздо моложе. Ее лоб разгладился, цвет кожи стал более свежим и уменьшились темные круги под глазами.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, врач-дерматолог Вероника Коршикова отметила, что европейские женщины не сильно привязаны к инъекционным или нитевым методам омоложения, в отличие от России, Азии и частично Америки. Тем не менее, Кейт активно поработала над своим лицом.

«Если посмотреть на прошлые фотографии, то 39-летняя герцогиня выглядела на все 50. На мой взгляд, была проведена процедура ботулинотерапии областей лба, межбровья, области глаз. Что касается изменившегося цвета кожи Кейт, то здесь сложно назвать конкретную процедуру. Но могу предположить, что были проведены химические пилинги или лазерное омоложение кожи. Для уменьшения темных кругов под глазами лучше всего работают филлеры, которые вводятся в проекции носослезной борозды. Также, для усиления эффекта в этой области проводится аппаратное омоложение. Поэтому предположу, что Кейт Миддлтон был проведен лазерный фототермолиз кожи или игольчатый RF-лифтинг», — сказала Коршикова.

Моложавость Меган Маркл дерматолог связывает с ее генетикой.

«У Меган очень пропорциональное лицо и достаточно выраженная нижняя треть лица. Как правило, такие женщины очень долго остаются моложавыми, у них не плывет овал, контур нижней челюсти очень долго держится ровным. Смею предположить, что Меган регулярно поддерживает свою красоту с помощью того же самого ботокса. От ботокса мы никуда не уйдем, потому что это самая быстрая и эффективная процедура, чтобы избавиться от мимических морщин. Также я думаю, что Меган изредка делает филлеры, чтобы поддерживать объемные параметры своего лица», — отметила Коршикова.

Также врач добавила, что герцогиня Сассекская периодически ультразвуковую процедуру SMAS-лифтинга, который очень аккуратно помогает зафиксировать поддерживающие структуры лица и долго выглядеть свежей и отдохнувшей.

Справка Teleprogramma.pro

Вероника Коршикова – врач-дерматолог, косметолог, специалист клиники Sacre (Санкт-Петербург). Образование: ВМедА им.Кирова, ординатура СПбГМУ им.Павлова, аспирантра СЗГМУ им. Мечникова. Провела исследование на тему влияния инъекционных методов коррекции на состояние кожи при эстетических недостатках тела. Автор публикаций в рецензируемых научных журналах. Имеет опыт выступлений на конференциях с международным статусом, а также преподавания в одной из крупнейших компаний России в области эстетической медицины. В эстетической медицине 15 лет.

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