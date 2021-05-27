«Пригожин — донор Инстасамки!»: продюсер предложил певице свой жир для увеличения ягодиц

В новом выпуске YouTube-шоу «Музыкалити» популярный блогер и певица Instasamka объявила, что собирается увеличить себе ягодицы. 21-летняя девушка рассказала, что пока еще решает, будет ли вставлять импланты или же закачивать жир под кожу.

Присутствующий в студии продюсер Иосиф Пригожив сразу же посоветовал молодой звезде второй вариант. При этом его жена певица Валерия, известная своей стройной фигурой, тут же встала, показала свои формы и спросила у мужа, надо ли ей тоже что-нибудь закачать.

«Вот честно, мне нравятся натуральные девушки, — признался Пригожин своей супруге. — Но я скажу, представляешь, сколько я бился, чтобы ты ничего не делала». «А я что, планировала что ли?! — возмутилась Валерия. — Я даже губы не планировала».

Ведущий шоу Максим Галкин предложил молодым и состоявшимся звездам шоу-бизнеса объединиться: взять жир у Пригожина и перекачать его в ягодицы девушки. 52-летнему продюсеру эта идея понравилась.

«У меня много здесь, сто килограммов. Забирай, — воодушевленно сказал мужчина. — Забирай мой жир, все, я отдаю тебе на попу. Это как перелить кровь, практически». «Вот это ход конем! — отреагировала Валерия. — Пригожин — донор Инстасамки! Ну это круто…»

Под конец звездные супруги шутили, что все будут счастливы от такого «переливания».

В том же выпуске стало известно, что Instasamka уже увеличила себе губы и грудь, и у нее есть целый план по изменению внешности, следующим пунктом которого значатся ягодицы.

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