Персиковые румяна и нюдовая помада: 72-летняя Пугачева с небрежной прической спустилась на завтрак в столовую

Максим Галкин запечатлел, как их сын Гарри повел Аллу Пугачеву на завтрак в столовую. Малыш не пошел в школу, он немного простыл. И поэтому решил приготовить для звездной мамы сюрприз — выпечку по собственному рецепту. Старания сынишки Примадонна отечественной эстрады оценила по-достоинству, дав понять, что уже давно не пробовала такой вкуснятины. В столовой певица полакомилась булочками с корицей, морковью и яблоком. Все это для нее приготовил Гарри. Пугачева похвалила сына за кулинарный талант, отметив, что он у них с папой растет умничкой.

Максим Галкин запечатлел, как Примадонна выглядит по утрам. Надо отдать должное певице, даже дома она старается выглядеть так, словно ждет гостей. Алла Борисовна нанесла легкий макияж, едва коснувшись губ нюдовой помадой, скулы она подчеркнула персиковыми румянами, выравнив тон кожи. Изюминкой образа певицы стала небрежная прическа — прямые белокурые локоны и челка. Фирменные кудри Примадонна делать не стала.

«Только не подглядывай!! Подойди поближе. И это тебе! Вот по моему рецепту», — похвастался Гарри, показывая маме выпечку собственного приготовления. «Тут морковка?» — поинтересовалась Алла. «Да, тут морковка, изюм, яблока, корица, лимон и еще сахар, ванильный сахар. Еще что-то там добавляли», — уточнил сын певицы. «Сынок, какой ты у меня умница, дай я тебя поцелую», — похвалила Гарри мама. «Ммм… Это гениально», — восхитилась Пугачева, попробовав пирожки.

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