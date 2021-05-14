«Купила трусы с пуш-апом и пошла на свидание»: Манижа рассказала о своем пути к естественности

Певица Манижа выступает за честность, реалистичность и демонстрацию себя в соцсетях без лоска и фотошопа. Но к этой философии 29-летняя артистка пришла далеко не сразу. В ее жизни был случай, когда она пошла на свидание, попытавшись обмануть мужчину фейковой внешностью. Романтический вечер закончился провалом, но сегодня звезда не стесняется о нем рассказать.

«Я настолько не любила свое отражение в зеркале, упахивалась в спортзале, сидела на страшных диетах. Тогда была очень популярна Ким Кардашьян с ее фигурой. Большинство девушек, смотря на нее или каких-либо больших артистов, хотят иметь такую же фигуру, чаще всего являясь их полной противоположностью. И им кажется, что если звезда чего-то достигла, то именно имея эти формы, а не талант, ум. Я была такой же, тоже думала, что нужно иметь красивую попу, срочно ее накачать, потому что был такой культ. Но у меня не получалось, она не накачивалась!» — поделилась Манижа с изданием Wday.

Конечно, потом она поняла, что подобные формы женщинам придают пластические хирурги, а не спортзалы. Но перед этим артистка сильно прокололась, желая покорить мужчину «попой, как у Ким».

«Я купила себе такие трусы с пуш-апом и пошла на свидание, на котором мое платье благополучно разошлось. Мужчина увидел эту накладную задницу. Было и смешно и ужасно», — вспоминает певица.

После этого инцидента кавалер отказался от второго свидания, и девушка согласилась с правильностью его решения. Однако данная ситуация сильно повлияла на звезду. А позже, когда люди на улице стали ей говорить, что в жизни она выглядит совсем другой, нежели в Instagram, Манижа еще больше укрепилась в желании быть естественной и перестала пользоваться фильтрами.

«Мне потребовалось пройти много ситуаций, чтобы понять, что надо быть настоящей, такой же, как в жизни», — призналась артистка.

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