Минус 10 кг: журналисты заподозрили Гузееву в обработке всех фото для соцсетей

Встретив известную актрису и телеведущую, ее можно и не узнать.

Известных телеведущих, которых мы ежедневно видим на экране, можно и не узнать, если встретить в магазине, например. Тонны косметики, работа стилиста, а еще операторские хитрости придают теледивам иной внешний вид. Зачастую более моложавый, а иногда и откровенно неестественный.

В Сети появился обзор популярных российских телеведущих — с гримом и без. И больше всего в нем досталось главному лицу «Давай поженимся!» — 61-летней Ларисе Гузеевой.

«На пластику Лариса Андреевна не решилась — все фото, что вы видите в социальных сетях, обработаны: минус 10 килограммов и подтяжка лица в фотошопе. На съемках выгодно выставляют свет, поэтому морщин Гузеевой не видно. Ведущая «Давай поженимся!» посещает косметолога, однако пока не решилась на кардинальные перемены в виде подтяжки лица, которая уберет и второй подбородок, и откорректирует овал лица — можно сделать четкий контур, как в 30 лет», — пишет «Комсомольская правда».

Издание отмечает, что вместо кардинальных методов ведущая периодически проходит оздоровительные процедуры в дорогих клиниках: очищение, массажи и так далее. А что касается гардероба, то теледива и в привычной жизни носит дорогие вещи, потому как может себе такое позволить.

Ее 59-летняя коллега Роза Сябитова, кстати, более решительна в косметологических процедурах. Сообщается, что женщина позволила себе блефаропластику, липосакцию, маммопластику и безоперационные подтяжки лица, а скоро собирается и колоть ботокс.

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