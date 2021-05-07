«Высыпаться надо»: Екатерина Климова и Маша Цигаль рассказали, как сохранить форму

На днях дизайнер Маша Цигаль и актриса Екатерина Климова посетили светское мероприятие, где пообщались с журналистами. Известных красавиц спросили, как им удалось сохранить форму во время пандемии и самоизоляции.

«Когда ты настолько занят, у тебя много работы, дети — у тебя просто нет времени бухнуться около телека с чипсами и глобально расслабиться, — сказала 41-летняя Цигаль журналисту WomanHit. — Конечно, такой ритм дает некий стресс, но при этом держит в тонусе и форме. Ну и плюс мы занимаемся спортом…»

«Регулярные занятия и правильное питание позволяют иногда сделать то, что ты хочешь, — добавила 43-летняя Климова. — А еще, конечно, высыпаться надо».

«Это на самом деле так. Как выспишься, сразу так хорошо выглядишь. Это основное, наверное. Ну, то есть, не есть на ночь и хорошо потом спать», — резюмировала дизайнер.