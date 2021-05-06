Напомнила Хюррем султан: Мерьем Узерли с рыжими волосами предстала на редком селфи без макияжа

Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, представ без макияжа на домашнем селфи. При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век» напомнила многим поклонникам хасеки Хюррем султан.

Партнерша Халита Эргенча позировала с пышными вьющимися рыжими локонами. Точно такая же прическа и оттенок волос были у Мерьем, когда она снималась в исторической ленте в роли русской наложницы султана Сулеймана, занявшей положение Валиде еще до того, как один из ее сыновей сел на османский престол.

«Ах, как мы скучали по Хюррем», «Эти рыжие волосы пленили султана Сулеймана. Как жаль, что это было только в сериале», «Любимая султанша для падишаха!!», «Без макияжа куда лучше, стала еще моложе», «Такие пухлые губки, очаровательная», «Милашка», «Эти глаза просто бездонные», «Какой взгляд — просто таю», «Восхитительная», — пишут фолловеры.

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