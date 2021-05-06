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Напомнила Хюррем султан: Мерьем Узерли с рыжими волосами предстала на редком селфи без макияжа

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поддержала тренд на естественность.

Напомнила Хюррем султан: Мерьем Узерли с рыжими волосами предстала на редком селфи без макияжа
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком, представ без макияжа на домашнем селфи. При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век» напомнила многим поклонникам хасеки Хюррем султан.

Партнерша Халита Эргенча позировала с пышными вьющимися рыжими локонами. Точно такая же прическа и оттенок волос были у Мерьем, когда она снималась в исторической ленте в роли русской наложницы султана Сулеймана, занявшей положение Валиде еще до того, как один из ее сыновей сел на османский престол.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли с пышными рыжими локонами предстала без макияжа. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

«Ах, как мы скучали по Хюррем», «Эти рыжие волосы пленили султана Сулеймана. Как жаль, что это было только в сериале», «Любимая султанша для падишаха!!», «Без макияжа куда лучше, стала еще моложе», «Такие пухлые губки, очаровательная», «Милашка», «Эти глаза просто бездонные», «Какой взгляд — просто таю», «Восхитительная», — пишут фолловеры.

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