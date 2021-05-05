«Попробуйте блинчики»: Харламов призвал закидать худеющего Уилла Смита русскими рецептами

4 мая голливудский актер Уилл Смит выложил в Instagram короткий ролик со своей фотосессии, на котором он позирует в трусах, не скрывая того, что за время карантина отрастил себе внушительно брюшко.

«Это тело пронесло меня через всю пандемию и бесчисленное количество дней, когда я пасся в кладовой. Я люблю это тело, но хочу чувствовать себя лучше. Больше никаких полуночных кексов…» — написал звезда блокбастеров.

52-летний артист сообщил подписчикам, что включается в новую программу похудения. Однако в суровой и холодной России его поняли несколько по-другому. Отечественный шоумен Гарик Харламов, над которым тоже нередко подтрунивают за лишний вес, предложил своим поклонникам устроить «кибератаку» на страничку Смита, чтобы «поддержать» его.

«Давайте напишем Уиллу, что он красавец, и накидаем под этим постом вкусных русских рецептов. Мужчин в таком положении надо поддерживать. Это я вам говорю!» — взбудоражил народ звезда Comedy Club.

И пока вы с улыбкой читаете об этой шутке, господин Смит уже в недоумении знакомится с комментариями на русском языке.

«Попробуйте блинчики с любой начинкой», «Давай переходить на полуночный медовик? Это гораздо вкуснее!», «Пельмени! Кто от Гарика?», «Я такой же!», «Кутабы азербайджанские пойдет», «Ну красавец же! Держи рецепт блинчиков со сгущенкой! Молоко, мука, яйцо, размешать и жарить!», «Берешь 1 кг картошечки, сала, грибочков. Сначала топим сало, потом туда картошечку грибочки, жарим и кушаем», — вот что россияне начали писать американскому актеру.

Присоединитесь?

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