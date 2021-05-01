«Психанул»: побрившегося налысо Владимира Преснякова сравнили с Федором Бондарчуком

Вечером 1 мая певец и композитор Владимир Пресняков удивил своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото с полностью побритой головой. 53-летний артист, в последнее время носивший короткую стрижку со торчащими вверх волосами неожиданно сменил имидж.

«Чето психанул», — пояснил свой выбор мужчина.

Его новый образ положительно оценили в комментариях звездные коллеги Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Игорь Бурнышев, он же Бурито. А поклонники поспешили придумать шутки о гладкой голове певца.

«К Пасхе готов», «Ленин прямо, Володя Ульянов», «Как старый дед. Не надо так психовать», «Пасхальное яичко», «На Бондарчука стал похож» — такие комментарии появились под постом Преснякова. Кстати, сравнений с Бондарчуком оказалось больше всего.

Напомним, что в эти дни артист отдыхает со своей семьей на Мальдивах. Так что, возможно, отказ Владимира от волос спровоцирован жарой. Но фото можно заметить, что певец изрядно обгорел.

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