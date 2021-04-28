«Мне есть, чем гордиться»: Толкалина объяснила, зачем выкладывает откровенные снимки в соцсети

На постере нового сериала Happy End 43-летняя актриса Любовь Толкалина изображена полностью обнаженной. Да и в Instagram женщина нередко выкладывает откровенные снимки, чем провоцирует бурные споры своих подписчиков. В новом интервью, у артистки спросили, насколько комфортно она чувствует себя, снимаясь без одежды.

«Ну, я же в детстве занималась синхронным плаванием. К телу я отношусь как к инструменту, поэтому позировать обнаженной, сниматься обнаженной — все это для меня не подвиг», — прокомментировала звезда журналу Grazia.

Актриса также высказалась о том, какой посыл несут ее смелые фотографии в соцсетях.

«Кто-то видит в этом борьбу с эйджизмом. Я, напомню, мама 20-летней дочери, а у нас почему-то принято ставить крест на мамах взрослых детей. Кто-то из подписчиков считает, что так я показываю, как принимаю себя. Я же скажу так: да, я люблю свое тело, я за ним ухаживаю, и мне есть, чем гордиться», — сказала Любовь, рассмеявшись в конце.

Толкалина отметила, что те, кто негативно реагирует на ее обнаженные фотографии, наверняка, сам не принимает свое тело, зажат и неуверен в себе. По ее словам, она специально «добавляет перца» такими снимками, чтобы подписчики задумались над тем, почему они занимаются злопыхательством на ее странице — а ведь причина, скорее всего, в том, что люди боятся своего тела.

Однако Любовь подчеркнула, что не ставит себе задачи кого-то дразнить фотографиями. Она выкладывает то, что соответствует ее настроению.

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