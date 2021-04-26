Хэлли Берри обрезала волосы за несколько часов до церемонии «Оскара»

Одна из ведущих церемонии награждения «Оскаром», прошедшей 25 апреля, голливудская актриса Холли Берри заставила своих поклонников удивиться: прямо перед тем, как явиться на кинопремию, она выложила в Twitter и в сториз Instagram фотографию отрезанных волос. Подписывать снимок 54-летняя звезда не стала, но ее фанаты тут же догадались, что артистка подстриглась за несколько часов до мероприятия.

В комментариях тут же разгорелись споры, вернулась ли женщина к своей культовой стрижке пикси 90-х годов или нет. Ответ дала сама актриса, появившись на «Оскаре» в сиреневом платье с пышным бантом и под руку со своим новый бойфрендом — музыкантом Ваном Хантом. На голове у звезды красовалась стрижка боб. Если сравнить с предыдущими фотографиями в Instagram, то Хэлли укоротила свои волосы на две трети. Комментировать свое преображение в соцсетях она так и не стала.

Напомним, актриса известна по фильмам «Люди Икс», «Пароль «Рыба-меч» «Умри, но не сейчас», «Женщина-кошка», «Идеальный незнакомец» и многим другим. Также она является первой темнокожей актрисой в истории «Оскара», получившей заветную статуэтку за исполнение главной роли.

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