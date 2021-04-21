«Подстричься?»: Лиам Хемсворт с голым торсом блеснул пышной шевелюрой

Звезда «Голодных игр» и младший брат «Тора», 31-летний австралийский актер Лима Хемсворт, отпустил волосы. 21 апреля мужчина опубликовал в Instagram селфи с пляжа, на котором предстал с растрепанной головой и бородой. На фото видно, что волосы артиста стали длиннее пяти сантиметров, а сам он все больше походит на старшего брата.

«Подстричься?» — спросил Лиам у своих подписчиков, и многие ответили, что не надо этого делать.

Также в комментариях отметилась и новая девушка актера, модель Габриэлла Брукс. Она назвала своего бойфренда Рапунцель.

больше по теме Лиам Хемсворт был первым мужчиной Майли Сайрус, но она 10 лет врала ему об этом В новом интервью певица раскрыла пикантные подробности своей личной жизни.

Известно, что младший Хемсворт начал эти отношения в 2019 году, когда объявил о своем разводе с певицей Майли Сайрус. Тогда молодой мужчина тяжело переживал разрыв с женой, но в одиночках долго не ходил. Конечно, разве может парень с такой внешностью остаться без пары?

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