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Звезда фильма «Годзилла против Конга» нашла свой целлюлит сексуальным

Актриса Эйса Гонсалес больше не стыдится пляжных фото.

Звезда фильма «Годзилла против Конга» нашла свой целлюлит сексуальным
Эйса Гонсалес к 30 годам полюбила себя. Фото: globallookpress.com

Звезда фильмов «Малыш на драйве», «Бладшот» и «Годзилла против Конга», 31-летняя мексиканская актриса Эйса Гонсалес оказалась на обложке журнала Shape с большим интервью об отношениях со своим телом. По словам девушки, четыре назад она отправилась в путешествие со своим молодым человеком, и тогда папарацци сфотографировали ее на пляже. Позже в Сеть попали снимки, на которых был заметен целлюлит на ногах артистки, что заставило звезду очень стыдиться.

Однако сейчас девушка не испытывает подобных чувств, хоть от целлюлита и не избавилась.

«Теперь я чувствую себя такой сексуальной, когда вижу свой целлюлит или свою попу, — что она большая, с маленькими ямочками. Я чувствую себя такой сексуальной, просто покачиваясь, или когда я сижу, и мои ноги создают этот маленький жир сбоку на бедре. Это правда. Я чувствую себя женщиной, я могу двигать своим телом, и это заставляет меня чувствовать себя по-настоящему сильной, чего я никогда не почувствовала бы в 20 лет», — разоткровенничалась звезда.

Она подчеркнула, что с возрастом стала увереннее в себе и теперь хочет любить свою отражение в зеркале, а не стесняться его. Эйса призналась, что благодарит свое тело за то, что оно остается здоровым, а это особенно важно в период пандемии.

Но в откровенный бодипозитив актриса не скатывается. В тот же интервью она отметила, что тренируется с гирями, а также занимается кардио и пилатесом.

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