«Прекрасные инопланетные шрамы»: певица Граймс сделала татуировку на всю спину

Канадская певица Граймс, известная, как возлюбленная и мать ребенка миллиардера Илона Маска, похвасталась в Instagram новой татуировкой. 33-летняя женщина набила себе витиеватый рисунок на всю спину. Однако в данном случае поражает не размер тату, а ее исполнение.

Как пояснила сама артистка, в работе использовались белые чернила, а рисунок, созданный художником специально для нее, по задумке, имеет внеземное происхождение.

«Он будет красным в течение нескольких недель, но, должно быть, будут прекрасные инопланетные шрамы», — написала звезда.

Она также поделилась, что процесс нанесения татуировки на тело был очень болезненным. Ожидается, что после заживления кожи, рисунок будет выглядеть не как обычное тату, а нечто новаторское. Но подписчики Граймс уже поразились ее новой спине, оставив под снимком тысячи восхищенных комментариев.

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