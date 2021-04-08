Дарья Повереннова о внешности: «В 48 можно выглядеть ничуть не хуже, чем девушки за 30»

Актрисе Дарье Поверенновой — 48 лет, но выглядит она так, что позавидовать могут и те, кто на десять лет младше. В свежем интервью женщина отметила, что она категорически не согласна с тем, что к возрасту приходится относиться как к приговору. Мысль о том, что лучше годы остаются в молодости, артистке не близка.

«Своим примером я хочу показать, что в 48 лет можно выглядеть ничуть не хуже, чем многие девушки за 30, — поделилась звезда кино с изданием Wday. — Конечно, это труд. Помимо хорошей генетики — спасибо папе с мамой — я очень много делаю, чтобы чувствовать себя хорошо (в частности, актриса бегает по 4 км в день. — Прим. авт.). Я никогда не молодилась, не люблю рюши, банты, стиль бэби-долл. Это все мне не идет. Но, если у женщины хорошая фигура и красивые ноги, она вполне может надеть мини».

Повереннова подчеркнула, что боязнь взросления прививает само нынешнее общество, в котором принято указывать женщине, чего ей уже не стоит делать после 45.

Кстати, 2021 год начался для Дарьи со свадьбы. Она вышла замуж за президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. До этого пара была в отношениях 8 лет, и могло показаться, что таким взрослым людям свадебное торжество уже ни к чему. Однако, тут все зависит о того, как относиться к возрасту.

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