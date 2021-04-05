Кэти Перри призналась в телешоу, что, став матерью, перестала брить ноги

Летом 2020 года американская певица Кэти Перри впервые стала мамой, родив дочку голливудскому актеру Орландо Блуму. С тех пор, совмещая работу и родительские обязанности, 36-летняя звезда ощутила жесткую нехватку времени. В итоге от некоторых привычных вещей ей пришлось отказаться. В частности, она перестала брить ноги, в чем призналась в выпуске шоу American Idol от 4 апреля.

Когда одна из участниц популярного телепроекта Кассандра Коулман исполнила подготовленную песню, судьи шоу взяли слово и начали хвалить девушку.

«Ваш голос — это духовный опыт, — высказалась Кэти. — Он потусторонний, ангельский. Как у молодой мамы, у меня мало времени, поэтому я перестала брить ноги. Но когда ты пела, волосы на моих ногах выросли на дюйм-полтора. У меня побежали мурашки! Это было потрясающе».

Другие судьи и участница посмеялись с неожиданного признания певицы. На случай, если они не поверили, Перри закинула ногу на судейский стол и дала ее рассмотреть коллеге Люку Брайану.

«У нее действительно волосы на ногах», — констатировал мужчина после изучения тела артистки.

Напомним, ранее Кэти Перри рассказала о том, как дочь изменила ее жизнь, и назвала материнство лучшей работой на свете.

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