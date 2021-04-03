Оксана Федорова назвала возраст, когда приходит настоящая женственность

По словам модели, в эти годы дама начинает умело пользоваться своими достоинствами и не комплексует по поводу недостатков.

Известная модель и филантроп Оксана Федорова написала пост в Instagram о красоте и возрасте. По словам 43-летней звезды, женщины с детства чувствуют потребность быть красивыми. Эта черта дана им от природы в отличие от мужчин, которых гораздо важнее друзья, заработок, статус и поступки.

Но, хотя стремление к красоте и привлекательности просыпается в представительницах слабого пола очень рано, в свою истинную силу оно вступает уже в зрелом возрасте.

«Опыт показывает, что настоящая женственность и ощущение красоты, принятия себя приходят примерно к 40 годам, — пишет Федорова. — Когда женщина чувствует себя, умело пользуется своими достоинствами и терпима к недостаткам. Когда она осознанно проявляет свою сексуальность и чувственность, когда она уже бережет и трепетно относится к своим эмоциям, когда действительно красота одухотворяется, когда женщина становится умнее».

«Мисс Вселенная — 2002» поделилась, что многие ее сверстницы отмечают, что сейчас ощущают себя гораздо лучше, чем в молодости. Однако она позволила подписчицам не согласиться с собой и спросила их мнения о возрасте женственности.

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