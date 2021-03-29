«Маленькая грудь — это очень сексуально»: Катя Голден из «Холостяка» высказалась о своей фигуре

Одна из участниц восьмого сезона «Холостяк», в котором девушки борются за сердце рэпера Тимати, модель Катя Голден в эфире отметила, что у многих ее соперниц большой размер груди. У самой красавицы бюст не велик, но она никогда не комплексовала по этому поводу, в чем заверила журналистов в одном из интервью.

«Мне никогда не хотелось сделать себе грудь, меня полностью в себе все устраивает, я люблю стройных и миниатюрных. И считаю, что маленькая грудь — это очень сексуально», — цитирует 24-летнюю модель издание Ok Magazine.

Голден отметила, что заговорила про грудь в эфире лишь потому, что является правдорубом по жизни, и бюсты других участниц не проскользнули мимо ее внимания. И вообще, набор девушек в этом сезоне показался ей весьма странным. По словам Кати, конкуренция между претендентками на сердце Тимати и оценивание друг друга были заметны с самого начала шоу. Сама же модель выбрала для себя тактику не «завоевывать» холостяка, а просто быть собой и постепенно узнавать главного мужчину проекта.

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