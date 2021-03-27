«С бедрами лучше»: мужчины-подписчики не оценили похудевшую после родов Натали

Певица похвасталась, что после рождения детей выглядит стройнее, чем до беременности, но мужской аудитории больше понравилась фигуристая версия артистки из 90-х годов.

27 марта певица Натали опубликовала в Instagram ряд своих пляжных фотографий разных лет, чтобы отметить одну тенденцию. На первом фото в «карусели» артистка запечатлена в 1999 году — еще до рождения детей. На последующих снимках она уже после родов, но при этом ее фигура выглядит гораздо более тонкой и стройной. 46-летняя звезда отмечает, что по сравнению с 90-ми у нее «ушли бедра», но, что она для этого сделала, не раскрывает.

«Я, определенно, что-то перестала есть, не догадаюсь, что…» — написала со смайликом Натали.

Женская часть ее подписчиков оставила под постом восторженные комментарии. Некоторые даже пишут, что эта подборка фотографий — отличная мотивация для худеющих. А вот с мужской аудиторией не все так просто. Представителям сильного пола Натали с округлыми бедрами явно понравилась больше.

«А раньше-то были гораздо женственней и сексуальней», «Слева — точеная фигурка!», «С бедрами лучше», «На фото 1999 абсолютно идеально, на других фото как будто школьный выпускной. Классная. Но 99 — это шедевр», — такие комментарии оставили под фото мужчины.

А какая форма Натали больше нравится именно вам?

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