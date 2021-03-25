«Такие нравятся всем»: Летучая рассказала, как относится к мужчинам с маникюром

Телеведущая Елена Летучая и ее муж Юрий Анашенков — красивая пара, в которой оба супруга выглядят просто здорово. В свежем интервью 42-летнюю женщину спросили, согласна ли она с тем, что выражение «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны» давно устарело.

Отвечая на вопрос, звезда подчеркнула, что мужчина в отношениях никому ничего не должен, как и женщина, а внешний вид человека — это его личный выбор и его зона ответственности.

«Что касается внешности — да, мне как женщине приятно смотреть на ухоженных мужчин, которые следят за собой, занимаются спортом, на мужчин с маникюром, с подстриженной бородкой (если есть борода), в отглаженной одежде, — призналась ведущая изданию 7days. — Конечно, такие нравятся всем, так же как и ухоженные женщины».

Летучая подчеркнула, что красота напрямую связана со здоровьем — без одного не может быть второго. По ее мнению, красивый человек — это тот, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и правильно питается, а стрижки и бьюти-процедуры — уже на втором месте.

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