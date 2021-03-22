9-летняя дочь Виктории Бекхэм сделала своей маме гламурный макияж

Девочка сочетала два оттенка теней для век.

У Виктории Бекхэм дома растет будущий визажист. На странице в Instagram косметического бренда 46-летней иконы стиля появилось видео, как 9-летняя дочь звезды Харпер делает маме гламурный макияж.

Девочка наложила матери два разных оттенка теней на веки и прокомментировала свои действия.

«Итак, прямо сейчас я наношу «Чайную розу» на свою маму, — говорит юная модница. — А теперь добавляю «Золотой мед».

В подписи под видео Виктория объяснила, что дочь использовала кремовые тени из ее коллекции Lid Lustre: растушевала «Чайную розу» (Tea Rose) по всей поверхности века и добавила немного «Золотого меда» (Golden Honey). Вместе с тушью Future Lash Mascara Бекхэм назвала это сочетание своим лучшим вариантом макияжа на весну.

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