«Очень хороший косметолог»: 72-летняя Наталья Седых призналась, что делает «уколы красоты»

Актриса и балерина Наталья Седых запомнилась зрителям в образе милой Настеньки из советского сказочного фильма «Морозко». Сейчас артистке уже 72 года, и выглядит она, конечно, не так, как в картине 1964-го. Но женщина попыталась сохранить свою красоту и осталась довольна результатом.

«У меня очень хороший косметолог», — призналась Наталья Евгеньевна в передаче «Ты не поверишь!», а на вопрос, какая у нее любимая процедура, ответила — «гиалуронка».

Сейчас Седых живет одна в московской квартире и говорит, что ей классно. Она, наконец, наслаждается жизнью нормального человека, которой раньше не имела. Актриса развлекает себя новой одеждой и общением с подругами. Об ушедшей молодости она не жалеет — выглядит моложаво и даже к почтовому ящику не спускается без макияжа.

Кстати, актриса не приехала на похороны своего бывшего мужа, композитора Виктора Лебедева, который умер 11 марта 2021 года. Женщину не пустил их общий сын Алексей по причинам эпидемической безопасности. Но, когда пандемия спадет, Седых собирается посетить могилу супруга в Санкт-Петербурге.

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