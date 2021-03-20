«Эффект подсвеченной кожи»: Дарья Клюкина поделилась любимым вариантом вечернего макияжа

Победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина опубликовала видео, в котором предстала в роли визажиста.

Девушка сделала себе макияж в естественных оттенках. Дарья нанесла розовые тени на подвижное веко и растушевала продукт. Затем нарисовала на глазах тонкие коричневые стрелки. Также модель не пренебрегла хайлайтером, чтобы придать мейкапу эффект мокрого лица.

«Это один из моих самых любимых вариантов вечернего макияжа! Розовые тени, стрелки и эффект подсвеченной кожи. Я как-то раз сходила на занятие в школу визажистов, все очень старательно записывала, но в итоге так ничего и не запомнила. Поэтому сама я делаю себе только два варианта макияжа: либо стрелки, либо растушеванные тени. Как вам такой образ?», — поинтересовалась у своих поклонников Клюкина.

Однако фанаты знаменитости были разочарованы выбором жены топ-менеджера «Газпром-медиа» Владимира Чопова.

«Дарья, неужели вам нравится, что лицо блестит, будто блином намазали? Ну некрасиво ведь. И с розовыми тенями ваши прекрасные глаза выглядят больными. Не всем они идут и это нужно учитывать», «А что здесь эффектного, простите?», «Если честно, не очень», «», «Зачем нос сделали красным?», — возмутились подписчики модели.

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