«Хотели как лучше»: Юлия Меньшова вспомнила свой первый эксперимент с волосами

Актриса Юлия Меньшова иронично рассказала про свой первый эксперимент с волосами. В архивах 51-летней артистки нашлось детское фото, на котором будущая звезда подстрижена под мальчика. Женщина рассказала, что в те годы такой образ привел ее в абсолютный восторг (хотя по фото и не скажешь). Красоту малышке наводили не в советской парикмахерской, а на кухне общежития. Зато на роль стилиста из маминого театра пришла в гости гример тетя Таня.

Ожидалось, что новая стрижка станет чем-то особенным. И получилось действительно очень стильно. Для мальчика…

«Да, оказалось, что стрижка не была коньком тети Тани. К сожалению, это выяснилось только в финале процедуры. Но в советское время такое почему-то частенько случалось не только с детьми, и не только на кухнях, — вспоминает Меньшова. — Поход в парикмахерскую всегда был в каком-то смысле похож на рулетку. Причем к положительному результату применялось исключительно слово «повезло», так как гораздо чаще он соответствовал бессмертному афоризму Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Юлия добавила, что, когда она стала чуть постарше, то разлюбила стричься. Но не потому, что парикмахеры были плохие, девочке просто не нравилось, когда в очереди ее постоянно спрашивали: «Мальчик, ты последний?»

«А теперь — люблю (стричься. — Прим. авт.)! Потому что с дедушкой меня не путают!» — иронично закончила историю Меньшова.

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