«Длина ни туда ни сюда»: Бородина в оливковой футболке показала новую стрижку под каре

Экс-ведущая проекта «Дом-2» при этом засветила шикарную коллекцию туфель в гардеробной.

Ксения Бородина в личном микроблоге поделилась свежим снимком. Экс-ведущая проекта «Дом-2» решилась на преображение. Несмотря на то, что светская львица собиралась отрастить локоны, она все-таки посетила своего парикмахера и сделала стрижку под каре. Судя по всему, новой прической теледива осталась довольна. Как отметила Бородина, многим девушка знакомо это ощущение, когда волосы отрастают и укладываются как-то не так. Вот по этой причине Ксюша и состригла отросшие локоны.

«Не выдержала душа поэта!! Хотела отрастить волосы, но вот эта длинна, ну вы знаете, когда ни туда ни сюда и в итоге (состригла, — Прим. ред.). Как мне?!» — спросила у поклонников Ксения.

При этом телеведущая засветила шикарную коллекцию туфель в своем гардеробе. У телеведущей множество пар на любой вкус. Тут есть лодочки алого, изумрудного, оранжевого, белого, бежевого и классического черного оттенка.

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