Оттенок «граната»: 20-летняя дочь Урганта сменила цвет волос и бровей

Живущая в США 20-летняя дочь Ивана Урганта Эрика решила преобразиться. А 14 марта на ее странице в Instagram стали появляться фотографии, на которых волосы у девушки стали гранатового оттенка. Вместе с шевелюрой студентка покрасила и брови и теперь выглядит достаточно ярко, даже в обычной одежде. Добавила красок весне, так сказать.

Большинство подписчиков красавицы уверены, что она удачно сменила имидж, но некоторые считают, что ей следовало оставить натуральный темный цвет. А что вы думаете по этому поводу?

Отметим, что Эрика — девушка творческая. Она изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой нью-йоркской школе Parsons и завела себе за океаном бойфренда.

Напомним, что это не родная дочь Ивана Урганта, но он с детства заботился о ней, как о собственной. Сейчас из-за пандемии шоумен оказался надолго разлучен со своей наследницей, они общаются лишь по видеосвязи.

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