«Я поменялась»: Наталья Бардо объяснила, почему перестала быть блондинкой

32-летняя актриса Наталья Бардо («Бабушка легкого поведения», «Ночная смена», «Улетный экипаж») зарекомендовала себя в кино в образе блондинки. Однако в последние месяцы она отдает предпочтение натуральному, темному цвету волос. И причина, по ее словам, как раз в актерской карьере и выборе новых ролей.

Артистка рассказала поклонникам в Instagram, что со временем за ней закрепился «легкий» типаж блондинки, и девушке стали предлагать только роли «содержанок и бестолковых чикуль». От этого началось профессиональное выгорание, ведь Наталье хотелось играть более глубоких персонажей. Но затем ситуация изменилась, когда актриса поняла одну простую истину.

«Режиссеры не обязаны напрягать фантазию, чтобы представить меня в другом цвете. Это моя работа. Так я начала отращивать свой цвет. Итог вы знаете — роли поменялись. Я поменялась», — пишет Бардо.

Звезда добавила, что иногда она скучает по отражению блондинки в зеркале. Но потом ей вспоминается фраза: «Наташа, есть чудесная роль секретарши Лидочки», и желание менять цвет тут же улетучивается.

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