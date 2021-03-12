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Блеск в глазах: Лорак похвасталась роскошными локонами

Артистка опубликовала снимок в своем инстаграме.

Блеск в глазах: Лорак похвасталась роскошными локонами
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Недавно Ани Лорак представила свою новую песню «Страдаем и любим». А теперь появилась перед поклонниками в новом образе. Артистка показала, как выглядит с роскошными прямыми локонами. Снимками поделилась в своем Instagram. Стоит отметить, что эксперименты с длиной волос Лорак проводит довольно часто. Фанаты отметили, как сильно у Ани блестят глаза, она буквально светится от счастья.

«Вы такая молодец! Классная! Какая красивая! Красотка! Невероятная!» —писали пользователи Сети.

Напомним, что в этом году Ани Лорак отметит свое 43-летие. Певица воспитывает девятилетнюю дочь Софию, которую родила турецкому бизнесмену Мурату Налчаджиоглу. В 2019 году пара развелась, после 10 лет совместной жизни. Заботливый отец навещает Софию в Москве.

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