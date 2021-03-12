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Губ и бровей много не бывает: Саша Савельева посмеялась над «идеалами красоты»

Певица изменила свою внешность с помощью «маски» в Instagram.

Губ и бровей много не бывает: Саша Савельева посмеялась над «идеалами красоты»
Саша Савельева повеселила подписчиков в Instagram. Фото: Global Look Press

12 марта певица Саша Савельева отправилась на тренировку по теннису, и после занятия спортом у артистки появилось желание пошалить. 37-летняя звезда вышла в Instagram, чтобы посмеяться над типичными «идеалами красоты».

С помощью специального приложения женщина изменила черты своего лица. У Саши появился заостренный подбородок, скулы стали более явными, ну а губы получились такими, словно певица использовала филлеры. Не говоря уже о длиннющих ресницах, огромных бровях и пирсинге в носу.

Саша Савельева
Саша Савельева немного себя «приукрасила». Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

Чтобы полностью войти в образ гламурной барышни с «шикарной» внешностью, Савельева сделала свой голос более манерным и отправила поклонникам томный воздушный поцелуй. Своей безобидной шуткой звезда спровоцировала некоторых подписчиков тоже примерить себе такую «маску для сторис».

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