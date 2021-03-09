«Я указала ей на дверь»: Эмилия Кларк выгнала косметолога, которая посоветовала ей филлеры

Актрису возмутило то, что уже в 28 лет ей начали рекомендовать уколы красоты.

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк дала большое интервью об уходе за кожей и о том, как в Голливуде относятся к старению актрис. 34-летняя девушка поделилась, что ее мать всегда советовала ей очищать, тонизировать и увлажнять, а она, по мнению дочери, была очень красивой женщиной. Артистка поделилась мнением, что если человек в возрасте выглядит потрясающе, то это впечатление создает именно его кожа.

Также Эмилия рассказала о ряде странных советов по уходу за внешностью, которые она получала по жизни. В один из них, по словам Кларк, она не поверила, но он оказался рабочим. Речь идет о прикладывании холодной чайной ложки к векам, чтобы снизить их отечность.

Тогда у звезды спросили, какой самый худший совет по уходу за собой она получала в своей жизни. Актриса вспомнила, как ее пытались подтолкнуть к омоложению с помощью специальных уколов.

«Однажды у меня была косметолог, которая сказала, что мне нужны филлеры, и я указала ей на дверь. Я буквально потребовала: «Убирайся», — цитирует Кларк британский журнал Elle. — Ее точные слова были: «Тогда ты сможешь вернуть себе лицо». На тот момент мне было 28 лет».

Актриса высказалась о том, что нужно стареть красиво, так как время является свидетелем того, что человек сделал в своей жизни.

«Если мое лицо будет отражать время, которое я провела на этой земле, я готова к этому», — гордо сказала «Мать драконов».

По ее словам, актерская работа — это работа лицом. Следовательно, лицо должно выглядеть выразительным. Актриса предположила, что к 45 годам ей потребуется немного ботокса, но если профессия потребует каких-то серьезных инъекций, она лучше уйдет из кино.

Добавим, что Эмилия Кларк является послом косметического бренда Clinique.

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