«Поменяла цвет волос»: Марина Юдашкина предстала в новом образе

В преддверии женского праздника бизнесвумен решилась на изменения.

Накануне Международного женского дня Марина Юдашкина решила преобразиться. Она отправилась в салон, где покрасила волосы. Кардинально менять имидж бизнесвумен не стала, а только добавила тон. Теперь она жемчужно-пепельная блондинка. Свежими снимками с бьюти-изменениями Марина поделилась в своем Instagram.

«Поменяла цвет волос! Готовимся к весне! А также попробовала новую услугу, перманентный макияж бровей! Супер! Очень удобно утром! А также можно скорректировать естественную линию бровей», — написала Юдашкина.

Фанаты оценили проделанную мастерами работу.

«Красавица! Сногсшибательно! Вам очень красиво!» — писали пользователи Сети.

Напомним, бизнесвумен замужем за знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным более 30 лет. У пары есть взрослая дочь Галина и внуки.

Смотрите также: