«За красоту надо платить»: Сафронов поддержал Малиновскую в споре о «меркантильности» женщин

В преддверии 8 Марта телеведущая и модель Маша Малиновская написала откровенный пост в Instagram о двойных стандартах в отношениях между мужчинами и женщинами. 40-летнюю звезду возмутило то, что первые считают вторых меркантильными, хотя сами мечтают о красавицах. По мнению знаменитости, в обществе есть предубеждение в отношении барышень, которые хотят встречаться с обеспеченными кавалерами, но когда мужчина ищет себе девушку с прекрасной внешностью, это не осуждается.

С мнением ведущей согласился известный художник и воспеватель красоты Никас Сафронов. Он увидел в словах Малиновской намек на то, что, если женщина красива, то она вправе желать для себя более обеспеченного мужчину. Ведь шикарная внешность требует огромных финансовых затрат.

«За красоту надо платить. И упреки мужчин, что женщины меркантильны, не совсем правильны. Женщина стоит того, чтобы ее баловать. Если вы хотите посягнуть на женщин вроде Бриджит Бардо, Софи Лорен или Моники Беллуччи, то, конечно, вы должны покорить ее, подарить ей яхту, Rolls-Royce и каждый день дарить ей цветы. Это нормально», — цитирует художника Пятый канал.

По мнению Сафронова, женщины достойны того, чтобы их боготворить. И 8 Марта должно случаться у дамы не раз в году, а каждый день. Или хотя бы через день.

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