«Спящая красавица»: Ким Кардашьян неосторожно заснула в парикмахерском кресле

Стилист звезды сфотографировал ее спящее лицо, и снимок тут же стал очень популярен в Интернете.

Новый тренд в социальных сетях: поклонники и фан-страницы Ким Кардашьян меняю свои аватарки на фото звезды, спящей с открытым ртом. На днях 40-летняя теледива пришла к своему парикмахеру, чтобы сделать гламурную прическу, но так замоталась, что заснула прямо у него в кресле. Стилист по имени Крис Эпплтон не упустил возможность и выложил фото со спящей звездой в Instagram с подписью: «Люблю тебя, Ким».

Причем непонятно, рассердилась женщина на эту шутку или посмеялась вместе с мастером.

«Я тебя ненавижу! — написала она в комментариях со смайликами. — Ты замучил меня!» «Спящая красавица», — отметилась там же светская львица Пэрис Хилтон.

Кардашьян выложила данное фото в сториз с подписью: «Ненавижу», а затем пользователи соцсетей, в том числе и сам Крис, начали менять свои аватарки на этот снимок. В ответ Ким написала в Twitter, что этот флешмоб заставил ее рыдать.

Что тут добавить? Никогда не засыпайте в кресле парикмахера, особенно если вы богаты и знамениты.

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