Чтобы разбивать сердечки: Бурак Озчивит отпустил густую бороду и состриг волосы

После съемок в турецком сериале «Великолепный век» Бурак Озчивит обзавелся целой армией русских поклонниц, которые следят за каждым шагом актера через его страничку в Instagram. Если посмотреть снимки возлюбленного Фахрийе Эвджен, то можно увидеть огромное количество откликов именно на русском. Порой даже сами фанатки Озчивита иронизируют над тем, что актеру не помешало бы выучить русский, чтобы общаться с таким большим числом поклонниц. Другие посмеиваются над тем, что комментарии на турецком в Instagram Бурака встречаются куда реже.

К слову, не так давно ради съемок актер отпустил густую бороду и состриг волосы. Какое-то время Озчивит носил длинные локоны и даже завязывал их в хвост. Свежее селфи в микроблоге Бурака также нашло отклик у русскоговорящей публики. Сам актер женат на партнерше по историческому сериалу «Королек — птичка певчая» Фахрийе Эвджен. Молодые люди познакомились на съемочной площадке и вскоре между ними вспыхнуло ответное чувство. Свадьбу они сыграли летом 2017 года. А в 2019-м у них родился первенец — сын Каран.

«Ой-ой! Ну как в него не влюбиться?!», «Вах! Наш Малкочоглу. Девочки, его надо брать!!», «Сердечко мое куда-то покатилось», «До чего же хорош этот красавчик-турок», «После роли Бали-бея все девушки гарема были бы его», «Султан Сулейман тут проигрывает!!», «А турчанки, интересно, им также восторгаются?!», «Малкочоглу был лучший», — восхищенно пишут фолловеры.

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