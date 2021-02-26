«Я себя так не люблю?»: затраты на красоту оказались у Регины Тодоренко на десятом месте

Интересный факт: на днях 30-летняя телеведущая открыла приложение на телефоне, которое позволяет ей следить за собственным бюджетом, и выяснила, что траты на красоту у нее стоят на десятом месте (всего 0,01% от общих денежных затрат).

На первой строчке оказался туризм (совсем неудивительно), на второй — еда, на третьей — медицина и аптеки. А вот бьюти-индустрия явно страдает от отсутствия финансовых вливаний со стороны популярной артистки и блогера, что очень рассмешило Регину.

«Увидела это и подумала: боже, что же я себя так не люблю, получается? Максимум что делаю — это маникюр, педикюр и массаж лица, и то два раза в месяц, а так, чтобы быть регулярным клиентом какого-то спа-салона, это не про меня. Я скорее чувствую себя лучше, бодрее и получаю энергию от активного времяпровождения», — призналась Тодоренко изданию Wday.

Кстати, во время карантина звезда очень тосковала без мастера по маникюру и педикюру. Собственные попытки девушки заняться ногтями оканчивались печально.

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