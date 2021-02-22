Две разных Сансы: муж Софи Тернер опубликовал ее фото без макияжа

21 февраля популярной британской актрисе Софи Тернер исполнилось 25 лет. Казалось, она выросла на наших глазах, когда мы наблюдали за ней в роли Сансы Старк в «Игре престолов». Сейчас она уже взрослая девушка, у нее есть муж и маленькая дочка.

В праздничный день супруг артистки, музыкант Джо Джонас опубликовал в Instagram поздравление для своей второй половинки.

«С днем рождения, детка. У тебя два настроения, и я люблю их в равной степени», — написал мужчина.

Два настроения жены, о которых он упомянул, Джо проиллюстрировал двумя снимками. На первом Софи — элегантная дама в модном наряде и трендовыми аксессуарами. А на втором (листайте «карусель») она дурачится в голубом худи и явно не переживает о своем внешнем виде. Муж запечатлел актрису без макияжа и с глупым выражением лица во время их домашних посиделок. Сама девушка такие фотографии из своей жизни старается не выкладывать, а вот супруг видит ее разной. И любит, соответственно, что не может не радовать.

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