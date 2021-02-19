«Не являюсь идеалом красоты»: Пегова рассказала, как влияет на внешность дочери-подростка

По словам актрисы, юная Татьяна не станет прислушиваться к ее бьюти-советам, но все равно считает маму самой красивой.

Популярную актрису Ирину Пегову спросили, какими секретами красоты она делится со своей 15-летней дочерью Таней. Звезда кино ответила, что в бьюти-сфере у подростков сейчас авторитетами являются не родители, а блогеры из Instagram и TikTok. Себя же артистка эталоном завидной внешности не считает, хотя зрители ее любят, тут не поспоришь.

«Если бы я выглядела как супермодель, дочь, может быть, и могла ко мне прислушаться. Но, к сожалению, я далека от совершенства, не являюсь идеалом красоты, и мне подобных вопросов не адресуют. Но каждый день дочка говорит мне, что я самая красивая мама», — призналась Пегова изданию «Теленеделя».

Зато Ирина активно учит дочь житейским премудростям: как правильно себя вести, как преподносить, в чем иногда можно схитрить. Нередко хорошим уроком для подростка становятся ошибки самой матери. В интервью она также призналась, что они с дочкой «воруют» друг к друга вещи, иногда она специально покупает одежду с расчетом на двоих.

А еще 42-летняя артистка рассказала, какие эксперименты со внешностью позволяет своей наследнице. Например, она не запрещает Татьяне красить волосы в разные цвета.

«Не рекомендую, само собой, но это неизбежно, и пусть она лучше сейчас все попробует, чем в 18 лет. Но я знаю, что что-то серьезное, типа татуировки, Таня без спроса никогда не сделает. По крайней мере, до 18 лет, когда она уже сама будет за себя отвечать и делать все осознанно. Мне главное — ее до этого возраста уберечь от всяких глупостей, которые многие подростки делают в порыве сиюминутной моды и любопытства», — призналась Ирина.

В том же интервью актриса призналась, что она всю жизнь занимается фитнесом и сидит на диетах, чтобы держать свой вес в определенных рамках. Журналисты отметили, что звезда заметно постройнела, но она ответила, что это всего лишь иллюзия: на самом деле она просто умеет правильно себя фотографировать.

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