«Безумно жаль тратить время»: Янина Студилина поделилась, почему не ходит к косметологам

Актриса сама ухаживает за кожей и считает, что этой заботы достаточно.

В свежем интервью актриса Янина Студилина рассказала о том, как держит себя в форме и пользуется ли услугами специалистов в области красоты. По словам 35-летней звезды, она не сидит на диетах, но успешно практикует интервальное голодание, которое помогает ей «убрать лишнее» с определенных частей фигуры.

Артистка уверяет, что не обращается не только к пластическим хирургам, но даже к косметологам.

«Мне безумно жаль тратить время на всякие спа-процедуры. Я сама делаю скрабы в бане, наношу крем. Мне кажется, что домашнего очищения и увлажнения мне достаточно, — цитирует звезду издание WomanHit. — Я давно поняла, что мое лицо — это отражение того, что я ем. И если я не ем чипсы, не пью газировку и ем в небольших количествах только темный шоколад, то мне не нужен косметолог. Все идет изнутри».

Студилина призналась, что не осуждает своих знакомых, которые решились на изменения во внешности. По мнению актрисы, это личное дело каждого. Сама же таких экспериментов себе не позволяет.

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