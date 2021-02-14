«Я была в ужасе»: Анна Семенович рассказала о своих бьюти-преображениях

Поп-исполнительница Анна Семенович разместила несколько архивных снимков в одной из последних публикаций личного профиля. Артистка показала, как на протяжении музыкальной карьеры менялась ее прическа.

Анна рассказала, что еще на кастинге в группу «Блестящие» ее покрасили в рыжий. Однако Семенович больше любит блонд.

«Я всегда любила длинные волосы, для меня это очень женственно и сексуально. Когда я прошла кастинг в группу «Блестящие», меня покрасили в рыжий цвет и сделали каре. Я была в ужасе, если честно, но продюсеры сказали: будет так и никак иначе», — вспомнила знаменитость.

И хотя, по словам Семенович, она нравилась себе и с рыжими волосами, с началом сольной карьеры певица вернула себе привычный светлый оттенок:

«Когда я начала сольную карьеру, я стала сама себе хозяйка, и я сразу вернулась в свой любимый блонд».

Поклонники исполнительницы отметили, что Семенович прекрасна с разной прической:

«А мы вас любую принимаем и любим», «Красавица в любом цвете», «Анна, вы красавица во всем: волосах, в личике и в фигуре».

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