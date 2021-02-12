«Это будет мой новый образ»: один из самых известных бьюти-блогеров планеты побрился налысо

11 февраля один из самых известных в мире бьюти-блогеров Джеймс Чарльз удивил своих подписчиков, выложив «сторис» с лысой головой. Эпатажный молодой человек нередко делал себе смелый макияж, иногда полностью становясь похожим на девушку, но его вихрастая шевелюра всегда оставалась частью образа. И вдруг 21-летний визажист решил избавиться от волос в поисках себя.

Подписчики Джеймса сначала не поверили в такой смелый эксперимент — подумали, что парень надел «лысую» накладку на голову или использовала новомодный фильтр для видео. Но следом за Instagram блогер появился на YouTube-канале видеооператора Кевина Вонга. На видео последнего он тоже предстал без волос, и это уже точно не было трюком.

Когда же Чарльза спросили, зачем он побрил голову, тот ответил, что просто пробует что-то новое.

«Вам нравится? Это будет мой новый образ. Это реально. Я только что сделал это сегодня», — сказал блогер.

Джеймс добавил, что брился самостоятельно и, естественно, снимал данный процесс. Так что скоро ждите видеоотчет на его страницах в соцсетях.

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