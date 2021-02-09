«Все обман!»: Кэти Перри надела парик, чтобы кардинально преобразиться для шоу

В одной из телепередач популярная певица появилась в образе брюнетки.

8 февраля американская певица Кэти Перри сообщила поклонникам в Instagram, что в этот день она появится в ночном ток-шоу Джимми Киммела и расскажет о новом сезоне передачи American Idol, в которой она является судьей. Однако фанатов звезды зацепила не эта новость, а внешний вид артистки. На выложенных фотографиях 36-летняя женщина красуется в дизайнерском платье с разрезом и длинными черными волосами.

Нужно отметить, что в последние месяцы певица носила светлые волосы средней длины. А стать брюнеткой для нее — это значит вернуться к старому образу, с которым она карабкалась на вершину музыкального олимпа десять лет назад. Поклонники Перри оставили под ее постом множество комментариев, однако сама артистка быстро убедила их, что стрижки и цвета волос не меняла — она выложила видео в сторис, на котором видно, как стилист готовит ее к примерке парика.

«Все обман!» — выпалила на ролике Кэти.

Остается только гадать, зачем певица кардинально сменила имидж ради одного появления в шоу. Может, хотела сделать старым фанатам ностальгический подарок?

Напомним, полгода назад она впервые стала мамой, родив ребенка от голливудского актера Орландо Блума.

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