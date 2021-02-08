По стопам Алибасова: девушка из TikTok перепутала лак для волос с клеем

В Сети стало вирусным очередное видео блогерши из TikTok. Девушка по имени Тессика Браун пожаловалась подписчикам, что перепутала клей и лак для волос. Проблема красавицы оказалась такой же, как у известного российского продюсера Бари Алибасова: она перепутала две бутылочки с разными средствами, потому что они были похожи по форме и цвету. Барышня говорит, что это была «очень-очень плохая идея».

В своем видео блогер демонстрирует склеенные волосы на голове. По ее словам, она помыла их 15 раз, но шевелюра все еще «не двигается». Скорее всего, ей придется распрощаться на некоторое время с длинными волосами. Одни зрители ролика жалеют другие, другие злорадствуют над ее проблемой.

Пожалеем и мы, хотя вся эта история попахивает не лаком для волос, а хайпом для привлечения подписчиков. Ведь пост с жалобой Тессики за четыре дня набрал более трех миллионов лайков и 370 тысяч репостов. При этом она, похоже, не так уж и убита горем после случившегося.

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