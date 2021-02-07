«Ужасно хочется весны»: Юлия Савичева продемонстрировала вариант макияжа с блестками

Поп-исполнительница Юлия Савичева провела прямой эфир с поклонниками. Знаменитость не только ответила на вопросы фанатов и спела их любимые композиции, но и показала нежный макияж для праздничного вечера.

Юлия призналась, что ей не терпится встретить весну. Но пока на улице снег и минусовые температуры, певице остается создавать весеннее настроение самой. А сделать это она решила с помощью романтичного макияжа. В преддверии Дня святого Валентина Савичева выбрала мейкап с фиолетовыми тенями и блестками.

Для начала знаменитость нанесла BB-крем, чтобы тон был не очень плотным. Она прорисовала карандашом для бровей волоски, нанесла румяна бледно-розового цвета, а затем приступила к самой интересной, по ее мнению, части макияжа — прорисовке глаз.

«Я хотела бы сделать такой макияж романтичный, весенний. Мне ужасно хочется весны! И хотелось бы сделать такой нежный макияж, но в то ж время, чтобы он подчеркивал глаза», — отметила Юлия.

Также артистка нанесла сливовую подводку и блестки на подвижное веко. Певица завершила макияж растушевкой хайлайтера и прокрашиванием ресниц.

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