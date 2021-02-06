«Отвалятся и отвалятся»: Рита Дакота поделилась опытом наращивания волос

Исполнительница авторских песен Рита Дакота опубликовала свежий пост, где задала поклонникам вопрос о своем внешнем виде.

Девушка напомнила, что долгое время носила нарощенные пряди. Сейчас артистка оставила только собственные волосы. Однако, и привычное состояние, и эффект от процедуры, который обнаружила Рита, заставляют Дакоту снова надеть искусственные волосы.

«Дилемма: наращивать или нет?», — поинтересовалась знаменитость.

Также Рита призналась, что большинство подписчиков написали ей о том, что наращивание портит волосы. Но певица с ними не согласна. По ее мнению, она смогла даже отрастить свои собственные, пока носила нарощенные. Поскольку укладкам и завивкам подвергались только искусственные пряди:

«Суть в том, что у меня постоянно съемки, туры, концерты, и под нарощенными свои хоть капельку отрастали. Свои же — обломыши. Ну, отвалятся и отвалятся».

И все же некоторые поклонники продолжали советовать Рите не прибегать больше к подобным процедурам:

«На отдыхе точно ни к чему, а на концерты еще успеете намучаться», «Нет, конечно. У тебя с «Фабрики», помню, такие шикарные волосы были, я всегда мечтала о таких же. Восстанавливай!», «Обожаю твои волосики! Не трогай, а!».

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