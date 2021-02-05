Селфи вблизи: 73-летняя София Ротару показала лицо на редком фото без имиджевых очков

На одной из фан-страничек Софии Ротару появился ее редкий свежий кадр. Примечательно, что украинская исполнительница позировала на селфи. Не успело фото появится в соцсетях, как оно тут же разошлось по фанатским страничкам. Благодаря этому снимку, поклонники смогли рассмотреть Софию Михайловну вблизи. Обычно певица в своем микроблоге старается избегать портретных снимков. К тому же без ретуши и должной обработки в фотокорректоре. Также 73-летняя артистка предпочитает позировать в солнцезащитных очках. Но на тот раз, о чудо! Она предстала на снимке без этого имиджевого аксессуара.

«Легендарная певица София Ротару», — гласила подпись к снимку украинской дивы.

В кадре София Михайловна позировала с легкими нежно-розовыми переливающимися тенями на веках, и матовой помадой в персиковом цвете на губах. Тонкие брови-ниточки дополнили макияж певицы. Артистка предстала с неизменной улыбкой на лице, давая понять, что пребывает в хорошем расположении духа.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о том, что у Софии Ротару слабый репертуар. И вполне вероятно, что в ближайшее время вслед за примадонной отечественной эстрады певица уйдет на «пенсию», оставив сцену.

Смотрите также: