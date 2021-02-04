«Меняла прически»: Калашникова рассказала, как умудрилась сняться в одном сериале 10 раз

Свою актерскую карьеру Анна Калашникова начала в 17 лет, будучи еще студенткой экономического вуза, без профильного образования. Девушка искала бумажные объявления о кастингах и снималась во всех массовках и эпизодических ролях, которые ей попадались. Об этом веселом периоде жизни модель вспомнила во время интервью в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Особой популярностью юная статистка пользовалась на съемочной площадке сериала «Простые истины» (транслировался с 1999 по 2004 годы). Анна призналась, что умудрилась сняться в этом сериале около десяти раз в разных образах и даже попала в заставку. В этом начинающей актрисе помог бьюти-лайфхак.

«Я очень сильно хотела в кино. Это просто моя детская мечта была, а образования тогда еще не было. И я постоянно думала, что же мне надо сделать. И я все время приходила (на кастинги. — Прим. авт.) и меняла прически. «О, хорошая девочка! Берем!» Так получалось, что я приходила в другой одежде, либо блондинка, либо рыжая, либо линзы можно было надеть…» — вспомнила Калашникова, отметив, что это было очень смешно.

Режиссеры и менеджеры на кастингах сериала часто присутствовали разные, поэтому Анну брали в эпизодические роли снова и снова, а она меняла прически и каждый раз появлялась на экране в новом образе.

По ее словам, до сих пор находятся люди, которые узнают ее в этом сериале. Артистка удивляется этому, ведь в юности она выглядела совсем по-другому, да еще постоянно меняла имидж.

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