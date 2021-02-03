«Милаха какая»: Арзамасова предстала в образе с кудрями вслед за Барановской

Недавно Лиза Арзамасова получила новый социальный статус. Теперь 25-летняя актриса является официальной женой 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха. Они расписались в одном из столичных ЗАГСов 20 декабря в присутствии самых близких. После этого отправились в Сочи. Там олимпийский чемпион занимался постановкой своего ледового шоу с участием лучших фигуристов России, а Лиза находила время для прогулок по городу. По возвращении в Москву актриса вновь приступила к работе. Она служит во МХАТе им. Горького. В своем Instagram девушка опубликовала фото, на котором запечатлелась с объемной прической из кудрей. С подобной совсем недавно в свет выходила телеведущая Юлия Барановская.

«Сказочно! Милаха какая! Вау! Нереально, красота!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что популярность к Арзамасовой пришла еще 13 лет назад, когда на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором она сыграла одну из главных ролей.

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