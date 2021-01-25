«Ботокс мне нельзя»: Подольская рассказала о своих омолаживающих процедурах

Три месяца назад артистка стала мамой во второй раз, поэтому не прибегает к инъекциям.

В октябре прошлого года Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Малыша назвали Ваней, и сейчас артистка посвятила всю себя его воспитанию. 38-летняя Наталья кормит ребенка грудным молоком, поэтому к инъекционным процедурам в кабинете косметолога пока не прибегает. Своим фанатам она рассказала, что помогает ей выглядеть моложе.

«Я открыла для себя массаж лица, так как ботокс мне колоть нельзя, я кормлю грудью. Это скульптурно-буккальный массаж», — рассказала Подольская в своем микроблоге.

Напомним, что ранее и другие звезды заявляли о том, что не колют ботокс. Среди них 37-летняя экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и даже 50-летняя Дженнифер Лопес.

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