Новый имидж: Рики Мартин отбелил бороду со скуки

Одни мужчины старательно закрашивают седину, а другие, наоборот, не прочь добавить белых ноток в свой имидж. 21 января певец Рики Мартин поделился в Instagram фотографией с пляжа, на которой видно, что он устроил отбеливание своей бороде.

Растительность на лице 49-летнего мужчины аккуратно подстрижена и покрашена. Правда, артист выбрал необычный для подобного преображения белый цвет.

«Когда скучно, отбеливатель», – написал Мартин.

Его поклонники в комментариях в большинстве своем пришли в восторг от нового образа звезды, кое-кто даже дразнит его Сантой-Клаусом.

больше по теме Рики Мартин показал редкое фото с возлюбленным и младшей дочкой В конце 2019 году у пары родился четвертый ребенок. Снимком из роддома певец поделился в День отца.

Напомним, что в 2010 году исполнитель хита Livin’ la Vida Loca совершил каминг-аут, признавшись, что он – гей. В 2018-м он объявил, что вступил в брак со своим возлюбленным – художником Джваном Йосефом. Позже у них появилась дочь, а через год еще и сын. Вдобавок, у Мартина подрастают еще двое мальчиков-близнецов, рожденных в 2008 году от суррогатной матери.

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